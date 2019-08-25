20 أكتوبر.. الحكم في دعوى إلغاء نجاح طالب كويتي لرسوبه في ٦ مواد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

قررت الدائرة السادسة "تعليم"، في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من محمد حامد سالم وآمال حسانين أحمد وعمرو حلمي ورضا مصطفى المحامون، وكلاء عن الدكتور عادل محمد عوض عبدالمجيد أستاذ ورئيس قسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، لوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بنجاح طالب كويتي في الفرقة الثالثة للعام الدراسي 2017- 2018 بكلية دار العلوم جامعة القاهرة لرسوبه في ٦ مواد، إلى جلسة 20 أكتوبر؛ للحكم.

وتضمنت الدعوى ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان نتيجة نجاحه بالفرقة الثالثة للعام الدراسي 2017- 2018 وبطلان نقله للفرقة الرابعة للعام الدراسي 2018- 2019 واعتباره كأن لم يكن وعدم الاعتداد بنتائج الفرقة الرابعة مع إلزام الجهة الإدارية بإعادته للفرقة الثالثة كونه راسب في 6 مواد دراسية.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 40815 لسنة 73 ق، كلا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس جامعة القاهرة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، رئيس المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة، بصفتهم، وعبداللطيف سعد سعود الماجدي، كويتي الجنسية.