ضبط "مبيض محارة" بحوزته 21 ألف قرص دوائي ومنشطات جنسية بالمعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث القاهرة، من ضبط مبيض محارة وبحوزته عدد 21 ألف قرص دوائي ومنشطات جنسية مختلفة الأنواع، وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

كانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة تفيد بأن "م.ح"، 38 سنة، مبيض محارة ومقيم دائرة، يزاول نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالمنشطات الجنسية مجهولة المصدر والمهربة جمركياً، ويتخذ من منطقة سكنه مكاناً لتجارته الغير مشروعة.

وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة، كلف بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه حال تواجده بشارع الجيش من شارع جمال عبد الناصر ـ دائرة القسم مستقلاً السيارة رقم م ل ي 942 ماركة هيونداي بيضاء اللون "ملكه"، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 21 ألف قرص دوائي ومنشطات جنسية مختلفة الأنواع، وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة للتحقيق.