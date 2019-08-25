ضبط صاحب مخبز هارب من حكمين بغرامة مليون جنيه بالساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الساحل من ضبط صاحب مخبز ومقيم ميدان فيكتوريا ـ دائرة القسم والمطلوب التنفيذ عليه في قضيتين مبان.

كانت مباحث قسم شرطة الساحل تمكنت من ضبط "م.ح"، 56 سنة، صاحب مخبز ومقيم ميدان فيكتوريا، دائرة القسم والمطلوب التنفيذ عليه في القضيتين أرقام 4238 /319 لسنة 2016م الساحل " مبان، 4255 /10353 لسنة 2015م الساحل "مبان" ، والمقضي فيهما بغرامة مالية مستحقة بلغت مليون ومائتان وثمانية وستون ألف وأربعمائة وخمسون جنيه (1.268.450) جنيه.

بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية.