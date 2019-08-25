القبض على 4 أشخاص بحوزتهم تمثال أثري في الوايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 4 أشخاص بحوزتهم تمثال أثري بمنطقة الوايلى.

البداية حال مرور المقدم محمد الإتربي، رئيس مباحث قسم شرطة الوايلي، والرواد شريف عادل ومحمد حجاج وأحمد عبد العزيز ضباط مباحث القسم، بميدان العباسية دائرة القسم تمكنوا من ضبط كل من عبد الله مدير تسويق بشركة ومقيم شارع مسجد الحمد لله دائرة قسم شرطة المرج وأصل بلدته مركز إدفو / أسوان، إيليا صاحب مقهى ومحمد مدير شركة ومنير مأمور ضرائب ومقيم الشيخ زايد / الإسماعيلية حال استقلالهم السيارة رقم ط ص ى 4619 ماركة كيا سيراتو بيضاء اللون ملك وقيادة الرابع وبحوزتهم تمثال فرعوني لسيدة من الخشب طوله 60 سم يشتبه في أثريته.

وبمواجهتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، بما أسفر عنه الضبط اعترف المتهمان الأول والثاني أقرا بتعرفهما على المتهمان الثالث والرابع عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الانترنت وتواجدهما بمحل الضبط لعرض التمثال عليهما لمعاينته تمهيداً لشرائه وبمواجهة المتهمان الثالث والرابع بما جاء بأقوال المتهمان أيداها.

تم تحرير المحضر اللازم، وأمر العقيد أحمد جودة، مأمور قسم الوايلي، بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة.