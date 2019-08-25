ضبط مالك مخبز اختراق منظومة الخبز واستولى على 168 ألف جنيه بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنة بمديرية أمن القاهرة، مالك مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة دار السلام، لقيامه بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية واستيلائه على 168 ألق و445 جنيه مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً.

تم تحرير المحضر اللازم، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.