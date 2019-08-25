أخبار مصر | لجنة الإغاثة تختتم مشروع "مقاومة الجوع وسوء التغذية" بالصومال واليمن (صور)‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة الإغاثة تختتم مشروع "مقاومة الجوع وسوء التغذية" بالصومال واليمن (صور)‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب، اختتام مشروع "مقاومة الجوع وسوء التغذية" (أضاحي2019)، والذي إستهدف توزيع لحوم الأضاحى بكل من مصر وفلسطين والصومال وسوريا وبورما واليمن، ووصل عدد المستفيدين هذا العام لما يقرب من 75 ألف مستفيد.

وقال بيان صادر عن لجنة الإغاثة والطوارئ، اليوم، إن إجمالي عدد المستفيدين من مشروع "مقاومة الجوع وسوء التغذية" هذا العام وصل لأكثر من 75 ألف أشخص من الأسر الفقيرة في محافظات أسوان والعريش بجمهورية مصر العربية ،وبعض الأسر الفقيرة بفلسطين ، و مخيمات النازحين بالصومال، و مخيمات النازحين السوريين بالشمال السورى ومخيمات النازحين بمحافظة الحديدة باليمن ومخيمات اللاجئين من مسلمى بورما على حدود بنجلاديش.

ومن جانبه قال الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، ان المشروعات الإغاثية الغذائية الموسمية التى تنفذها لجنة الإغاثة وتهدف إلى مقاومة الجوع و الوقاية من الأمراض التى تصيب الإنسان نتيجة لسوء التغذية، والتخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين، بجانب خدمات الدعم الصحي بالمناطق التي تعاني من عدم توفر الغذاء وتدني الحالة الصحية بسبب الكوارث الطبيعية كالجفاف والأوبئة وغيرها.

وأضاف، أن معدل الوفيات الناجمة عن نقص الغذاء يقدر بنحو 45% من إجمالي معدل الوفيات على مستوى العالم خاصة فى الأطفال ممن هم دون سن الخامسة.