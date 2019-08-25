مصر | التحقيق في تحويل مدير لمدرسة بحدائق القبة لسلخانة وتأجيرها للجزارين في العيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق في تحويل مدير لمدرسة بحدائق القبة لسلخانة وتأجيرها للجزارين في العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ النيابة الإدارية قسم ثان تعليم خلال أيام التحقيق فى واقعة تأجير مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بحدائق القبة للجزارين وذبح عدد من العجول بالمدرسة فى ايام عيد الاضحى المبارك وتحويل المدرسة الى سلخانة.

بدأت الواقعة عندما تلقى وليد زكريا مسؤل الأمن بادارة حدائق القبة التعليمية بلاغا من اهالى المنطقة بذبح عدد من العجول داخل مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية وان القائمين على الذبح حولوا المدرسة الى سلخانة وانهم استخدموا امكانيات المدرسة من حمامات ومقاعد التلاميذ وخلافة فى عملية تقطيع اللحوم وعلى الفور انتقل مسؤل الامن الى المدرسة وقام بتصوير ما يحدث وابلغ القائم باعمال مدير المدرسة المدرسة السيد عبد اللاة محمود السيد بتلك الوقت بماحدث الا أنة رفض التحرك واتخاذ اى اجراء ضد القائمين على ذالك مما يدل على تورطة وعلمة بمايحدث وعلى الفور قام على المسؤل بتحرير مذكرة ورفعها الى الشؤون القانونية للتحقيق فيها وجارى احالتها الى النيابة الادارية للتحقيق.

وقال أحد الاهالى القاطنين بجوار المدرسة إنه يتردد داخل وخارج المدرسة بأن عامل يدعى أبراهيم أتفق مع القائم باعمال مدير المدرسة السيد عبد اللاة على تأجير المدرسة للجزارين ايام العيد لذبح العجول والحصول على هذة الاموال لحسابهما الخاص والدليل على ذالك أنة عندما تم ابلغ السيد عبد اللاة بذبح العجول لم يتحرك واضاف بان المسؤل عن المدرسة اعتاد أيضا تأجير ملعب المدرسة بالاتفاق مع العامل لحسابهما الخاص.

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وقال مدرس بالمدرسة إنهم فور عودتهم من الاجازة وجدوا المدرسة غارقة بالدماء وثرث العجول وان الرائحة لاتطاق بالمدرسة وانها تحولت الى خرابة وحظيرة للمواشى بفضل القائم باعمال مدير المدرسة السيد عبد اللاة الذى يحاول ان يلقى بالتهمة على العامل رغم أنة هو المسؤل الاول عن تحويل المدرسة الى سلخانة للجزارين بتقديم مذكرة للدارة بعد مرور أكثر من 10 ايام على الواقعة فلماذ لم يتحرك طيلة هذة المدة وهو الامر الذى يدل على أنة المتهم الاول فى الواقعة.

وقال مسؤل بالإدارة إن القائم بأعمال مدير مدرسة خالد بن الوليد السيد عبد اللاة الشهير بمستريح الادارة التعليمية بحدائق القبة أصبح خطرا على المدرسة واولياء الامور وعلى العملية التعليمية حيث يحاكم حاليا فى قضايا نصب واحتيال وسبق صدور حكم علية بالسجن عامين مع الشغل فى قضية نصب واحتيال على المواطنين وسابق اتهام فى قضاة تهرب ضريبى وسبق ان عاقبتة النيابة الادارية بخصم 10 أيام من راتبة لمزاولتة اعمال تخالف مقتضى واجبة الوظيفى وعاقبتة ايضا بخصم ايام من راتبة ايضا بتهمة سب وقذف مديرة التعليم الابتدائى مايسة عبد الفتاح عندما طلبت منة عدم أخذ اتاوات من اولياء الامور نظير قبول ابنائهم بالمدرسة.

وأضاف المسؤل بالادارة أن السيد عبد اللاة الشهير بمستريح الادارة التعليمية بحدائق القبة يقول انة مسنود واضاف المسؤل ان هناك تواطئ من قبل وزارة التربية والتعليم خاصة رضا حجازى مدير التعليم العام وهشام جعفر مدير الشؤن القانونية بالوزارة وكذالك مدير الادارة التعليمية بحدائق القبة تجاة القائم باعمال مدير المدرسة حيث قدمت لهما عشرات الشكاوى بالمستندات لهما التى تدل على ارتكاب مدير المدرسة كل هذة الجرائم ورفضوا اتخاذ اى إجراء ضده.

وقال عدد من الاهالى واولياء الامورأن المدرسة تحولت الى عزبة خاصة بالمستريح فهو يقوم بتأجير معلب المدرسة لحسابة الخاص وكذالك يقوم بتأجير المدرسة للجزارين فى عيد الاضحى فلقد حول المدرسة الى سلخانة وإنه يرتكب العديد من المخلفات تحت مسمع ومرائ مديرة الادارة دون اتخاذ اى اجراء ضدة وطالب المدرسين بالمدرسة محافظ القاهرة التدخل واقالة مدير المدرسة الذى أصبح يمثل خطراعلى التلاميذ وقال ان محافظة القليوبة أتخذ قرا بوقف مدير مدرسة ببنها عندم تم ذبح عجل واحد فى مدرسة ببنهما فأين محافظة القاهرة ووزير التربية والتعليم مما يحدث فى المدارس.