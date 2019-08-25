مصر | التصريح بدفن شاب لقى حدفة بحريق داخل محله بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التصريح بدفن شاب لقى حدفة بحريق داخل محله بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت نيابة عين شمس بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حريق نشب داخل المحل ملكه، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وتحديد الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتعود البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل أحد المحال بمنطقة عين شمس، وأمر اللواء أسامة فاروق مساعد الوزير للحماية المدنية بالقاهرة، بدفع 3 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق، وتبين وفاة مالك المحل نتيجة إصابته بحروق شديدة.

