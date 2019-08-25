مصر | إنذار رسمي لوزير الاتصالات لحجب قناة اليوتيوبر أحمد حسن وزينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنذار رسمي لوزير الاتصالات لحجب قناة اليوتيوبر أحمد حسن وزينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل أيمن محفوظ المحامي، إنذارًا رسميًا، بحجب قناة اليوتيوبر أحمد حسن وزينب للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بصفته رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وجاء نص الإنذار: "أنه قد أثار موقع اليوتيوبر أحمد حسن وزينب ردود أفعال غاضبة من المصريين بعمل مقاطع للتكسب من اليوتيوب أقل ما يقال عنها أنها تسيء لمصر وتضر بالبلاد، ووصل الأمر إلى نشر مقاطع فاضحة.

وأكد: "أتوجه بهذا الإنذار لصدور قرار بحجب ذلك الموقع على الرغم أن الدستور المصري كفل حرية التعبير بمدلوله العام وحرص ايضا على حرية وسائل وأدوات التعبير، وحرية الفكر ولكن تلك الحريات والحقوق ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بالحفاظ على قيم المجتمع وثوابته وتقاليده والآداب العامة، قائلًا: "الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، برئاسة وزير الاتصالات بصفته المهيمن قانونا علي ذلك وله سلطة حجب المواقع لمخالفتها القانون".

Advertisements

وأوضح أنه طبقا لنص المادة "27" من قانون مكافحة جرائم الإنترنت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة كل من أنشأ حسابا بقصد تسهيل ارتكاب جريمه وانشاء موقع للإعلان عن مشاهد فاضحه مع توافر تعمد العلانية والقصد من وراء ارتكاب الفعل الفاضح، هو نسبة المكسب المادي من اليوتيوب.

وأشار إلى أن العقوبة طبقا لنص عليه المادة 278 من قانون العقوبات: "كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس لمدة سنة أو بالغرامة".

واختتم أيمن محفوظ المحامي، إنذار الذي حمل 18978 لهيئة قضايا الدولة بالمطالبة بحجب الموقع المشار إليه ردعًا وتقويما لهذا الموقع حفاظا على الثوابت الأخلاقية وقيم المجتمع المصري.