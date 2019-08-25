شكرا لقرائتكم خبر عن «البترول»: نواصل استخدام كل التكنولوجيات الحديثة لزيادة إنتاج البترول والغاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، السيد ديفيد ال فيليبس، رئيس الغرفة العربية الأمريكية، ورئيس JNG الصينية المتخصصة في مجال التكنولوجيات الحديثة لحماية البيئة في مشروعات التكرير والبتروكيماويات.

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وأكد الملا أن قطاع البترول يضع على قائمة أولوياته السلامة وحماية البيئة في مختلف الأنشطة البترولية، مشيراً إلى أنه يتم حالياً تنفيذ العديد من المشروعات في إطار برنامج الوزارة لزيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز، والتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول.

وأشار وزير البترول إلى أن اللقاء شمل أيضاً إشادة رئيس الغرفة العربية الأمريكية بالزيارتين الناجحتين لوفدى الإدارة المتوسطة للولايات المتحدة الأمريكية اللتين نظمتهما الغرفة خلال الفترة الماضية، في إطار برنامج تأهيل شباب الكوادر البشرية، وشملت زيارة العديد من شركات معامل التكرير والموانئ، مشيراً إلى الاهتمام الكبير من جانب الشركات الأمريكية بالاستثمار في قطاع البترول المصرى في ضوء التقدم الكبير الذي تم إحرازه في مختلف المجالات البترولية، خاصة في مجال البحث عن البترول والغاز وتحديث وإقامة معامل تكرير جديدة، فضلاً عن تطوير الموانئ والاهتمام المتزايد بالأمان الصناعى، وحماية البيئة وتطوير وتحديث قطاع البترول.

كما تم خلال اللقاء استعراض التكنولوجيات الجديدة لحماية البيئة للشركة الصينية، والتطبيقات الجديدة في مجال التكرير، وخاصة في مجال معالجة الغازات، وإزالة الكبريت وإنتاج أسمدة كبريتات الأمونيا وتحقيق عائدات إضافية، وأبدى رئيس الشركة الصينية اهتمامه بالعمل في مصر، وتطبيق التكنولوجيات الحديثة التي يتم استخدامها في العديد من المشروعات بالدول التي يعملون بها.