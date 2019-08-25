شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن الإسكندرية»: تلقي طلبات تكليف الخدمة العامة أول سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رضا متولي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، تجهيز مكتب الخدمة العامة لاستقبال المتقدمين لأداء الخدمة العامة 2019 من الذكور والإناث، عقب إصدار الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، قرارا بتكليف الدفعة 93 بأداء الخدمة العامة على جميع الشباب من الجنسين خريجي دفعة 2019 وما قبلها.

وأكد «متولى»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، «أن التقدم للتسجيل في مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل الإقامة المسجل بالرقم القومي، وبداية تسجيل المكلفين الجدد من خريجي 2019 أول شهر سبتمبر، وبداية الخدمة العامة أول شهر أكتوبر 2019».