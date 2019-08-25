شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب بيع كراسة الشروط لمشروع مجمع الصناعات الصغيرة بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة التنمية الصناعية فتح باب بيع كراسة الشروط لمشروع مجمع الصناعات الصغيرة بالغردقة اليوم الأحد، والذي يضم عددا من المصانع المتوسطة والصغيرة والمصانع متناهية الصغر، والذي طالب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، بسرعة طرحه للتشغيل.

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ومن المقرر بدء تلقي طلبات التقديم يوم 5 سبتمبر المقبل، ولمدة 3 أسابيع، وسيكون التقديم بنظامي التمليك والإيجار لمدة 5 سنوات لعدة فترات، ويتم تقديم قروض للمستفيدين لشراء الأجهزة والآلات بمبلغ يصل 5 ملايين جنيه.

وتقام المدينة الصناعية على مساحة 189 ألف متر مربع، بتكلفة إجمالية تتجاوز الـ 500 مليون جنيه، كما أن هذا المشروع يتم إنشاؤه على مرحلتين ويضم 218 مصنعا صغيرا ومصانع متناهية الصغر.

وأكد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، أن هذا المشروع سيعمل على فتح العديد من فرص العمل لأبناء وأهالي البحر الأحمر، من خلال إنشاء المصانع الصغيرة على مساحات تتراوح بين 300 متر، و600 متر، ومضاعفاتها حسب إمكانية المصنع ومعداته، وسيتم إلحاق مخزن خاص لكل مصنع لتخزين مستلزمات الإنتاج.