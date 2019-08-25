شكرا لقرائتكم خبر عن «المجتمعات العمرانية»: طرح وحدات «سكن مصر» للمواطنين بـ6 مدن جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على التعامل بذات أسعار البيع للمتر المربع السابق اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة بجلساتها أرقام «77، 38، 22»، بشأن تحديد الأسعار للمتر المربع من الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر بمساحة 115 م2، للوحدة تشطيب كامل، والمقرر طرحها للبيع للمواطنين بمدن (دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – غرب أسيوط «ناصر» – غرب قنا – المنصورة الجديدة)، بخلاف نسب التميز، والذي يتم تحديده بواسطة الإدارات المختصة بالهيئة، وبشرط استكمال الإجراءات بهذا الخصوص، وبنظام السداد التالى: سداد جدية الحجز، واستكمال سداد نسبة 20% من إجمالي ثمن الوحدة بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني، ويتم سداد باقي قيمة الوحدة وقدره 80% من إجمالي الثمن، وفقاً لما يلى (سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة بعد 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني- سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام- سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية لمدة 4 سنوات بدون فوائد، ويبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام).

وأشار الوزير إلى أن مجلس الإدارة وافق على تخصيص 6 قطع أراضٍ بمدينة السادات، بأنشطة مختلفة، وهى، قطعة الأرض بمساحة 20 فداناً بين المنطقتين السكنيتين (23- 25) بجوار ميدان الهدى، لصالح شركة الخليج للاستثمار العقارى، لإقامة نشاط عمرانى متكامل، وقطعة الأرض بمساحة (2500 م2) بالمنطقة السكنية الرابعة، لصالح شركة النور للاستثمار العقاري، لإقامة نشاط تجاري، وقطعة الأرض رقم (10) بمساحة حوالي 813 م2 بالمنطقة السكنية الثالثة، لصالح شركة زكي محمد زكي يوسف وشريكيه، لإقامة نشاط تجاري إداري وسكني، وقطعة الأرض بمساحة 52 فداناً، لإقامة حديقة، بنظام مقابل الإنتفاع لمدة 20 عاماً، لصالح شركة كتوبة للاستثمار العقارى وتنمية المدن الجديدة، وقطعة الأرض بمساحة 632 م2 (رقم 1) بالشريط المميز، لصالح شركة حسين محمد عبدالمنعم الديب وشركاه، لإقامة نشاط تجاري إدارى، وقطعة الأرض الصناعية رقم 116 بمحور المنطقة الصناعية السابعة، بمساحة 412.5 م2، لصالح إحدى الشركات، لإقامة مشروع صناعي (مستلزمات ري حديث، وخراطيم ري سادة، وخراطيم ري بالتنقيط).

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وأوضح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، أنه تمت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض رقم (21) بمساحة إجمالية 3200 م2 بمنطقة الـ800 فدان الصناعية بمدينة بدر، بنشاط مخازن، بنظام البيع لصالح شركة الإيمان لتجارة حديد التسليح والأسمنت، لإقامة مخزن لتجارة حديد التسليح والأسمنت، وتخصيص جزء من القطعة رقم (3) بمساحة حوالى 25 ألف م2 بمدينة العاشر من رمضان، لصالح شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، لإقامة تشوينات قطع غيار للسيارات، وتخصيص جزء من القطعة رقم (3) بمساحة 27537 م2 بمدينة العاشر من رمضان، لصالح شركة السويدي للكابلات مصر، لإقامة تشوينات.

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشؤون التجارية والعقارية: وافق مجلس الإدارة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة (9203.62 م2) تقريباً تحت العجز والزيادة على طريق القاهرة السويس بمدينة الشروق، بنشاط «مركز متكامل لخدمة وبيع السيارات وقطع الغيار» للشركة الألمانية لخدمة السيارات، وقطعة الأرض رقم 71 بمساحة 2187.5م2 بمدينة العاشر من رمضان، لصالح شركة فريش إلكتريك للأجهزة المنزلية، لإقامة تشوينات، وتخصيص 3 قطع أراضٍ أرقام (142- 143- 144) بإجمالي مساحة 28894.1م2، بالمنطقة الصناعية غرب A6 بمدينة العاشر من رمضان، لصالح شركة الفرسان للاستيراد والتصدير، لإقامة مخازن (ثلاجة تخزين مواد زراعية)، وتخصيص قطعة الأرض بمساحة 14815 م2 بمنطقة شواغر الحرفية الرابعة غرب منطقة الـ800 فدان بمدينة بدر، لصالح شركة إيماك للمقاولات، لإقامة نشاط مخازن.

وأشار المهندس طارق السباعى إلى أنه تمت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 9.98 فدان بمنطقة المخازن بجوار برك الأكسدة بمدينة بدر، بنظام نقل الأصول، لإقامة جراج جديد يتبع هيئة النقل العام، بدلا من قطعة الأرض السابق تخصيصها بمساحة (11.38 فدان) الواقعة شرق منطقة صبحي حسين.