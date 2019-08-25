شكرا لقرائتكم خبر عن قبول الأطفال ممن تجاوزوا الخامسة بالمدرسة التجريبية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صدق اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على قبول جميع الأطفال الذين تجاوزوا سن الخامسة، ممن هم في قوائم الانتظار بالمدارس الرسمية لغات «التجريبية سابقًا»، وذلك بفتح عدد ٤ قاعات لاستيعاب الأطفال فوق سن الخامسة، ولم يصبهم الدور، وهم بقائمة الانتظار. وأكد المحافظ على استيعاب قوائم الانتظار للأطفال بمدرسة الشيخ زويد الرسمية للغات، وذلك بمدرسة الأحراش الرسمية لغات برفح.

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