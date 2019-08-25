شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم المحامية سالى الجباس ومنحها لقب سفيرة العمل التطوعى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت المؤسسة المصرية الوطنية لخدمة المجتمع والتنمية وحقوق الإنسان المستشارة سالى الجباس، في المؤتمر الدولى للعمل التطوعى بين الواقع والمأمول، وذلك عن دورها كمحامية مدافعة عن حقوق النساء.

وقد تم منحها لقب سفيرة العمل التطوعى لجهودها المبذولة في تعديل قانون الأحوال الشخصية من استقرار الأسرة المصرية ولمصلحة الطفل المصرى من خلال اللجنة التشريعية بمجلس النواب واختيارها ضمن هيئة المستشارين القانونيين في لجان الاستماع للمقترحات القانونية بمجلس النواب ولجهودها المبذولة في مجال التوعية القانونية والقضايا المجتمعية، على رأسها تطوعها في مساندة غير القادرين على تحمل أتعاب المحاماة وتولى الدفاع عنهم مجانا من خلال مؤسسة الجباس القانونية إيمانا منا بالعمل التطوعى الخدمى.

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بجانب دورها البارز والمستمر في العمل النقابى بنقابة المحامين المصرية، وحرصها على رفع شأن المحاميات منذ 2005 من خلال رئاستها لاتحاد المحاميات المصريات بنقابة المحامين.



وذلك بحضور لفيف من القادة النقابيين بنقابة المحامين المصرية والشخصيات العامة ورئيس الاتحاد الأوروبى ورجال الأعمال من عدة محافظات ودول عربية ولفيف من الإعلاميين والعديد من القنوات الفضائية، وذلك بالمؤتمر العام الذي أقامته المؤسسة المصرية الوطنية لخدمة المجتمع والتنمية وحقوق الإنسان تحت عنوان العمل التطوعى بين الواقع والمأمول بفندق الواحة بمحافظة الفيوم.



وتضمنت الاحتفالية استعراضا لقصص نجاح العديد من الشخصيات التي ساهمت في خدمة المجتمع وتكريم أعضاء مجالس نقابة المحامين وأعضاء قطاعات ووحدات المجالس للمؤسسة الوطنية.

والجدير بالذكر أن المستشارة سالى الجباس تسعى دائما لرفع العناء عن المواطنين المكلولين من خلال توليها الدفاع عنهم وعن حقوقهم المهدورة وتعمل دائما على تنظيم ورش عمل ودورات قانونية تعمل على توعية وتثقيف المواطن بحقوقه وواجباته وتعمل على تعديل قانون العمل وقانون التأمينات والمعاشات من أجل ضمان حياة كريمة للمواطن المصرى وللنساء المعيلات.