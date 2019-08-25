شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: بدء تنفيذ مكون المخلفات الصلبة للقرى والمدن الواقعة بنطاق مصرف «كتشنر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأت وزارة التنمية المحلية إجراءات تنفيذ مكون المخلفات الصلبة للقرى والمدن الواقعة بنطاق مصرف كتشنر بتكلفة 79 مليون يورو، وذلك في ضوء تنفيذ مشروع تطوير المصرف والذى تنفذه الحكومة المصرية بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبى بتمويل 481 مليون يورو.



وقال بيان صحفي، الأحد، إنه تم طرح المرحلة الأولى من المناقصة على الموقع الخاص بالمشروع ECEPP، كما تم طرح الإعلان عن المناقصة على الموقع الإلكترونى الخاص بالوزارة للوصول إلى أكبر قاعدة ممكنة من المتقدمين.

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وأوضح اللواء محمود شعراوى أن المشروع، والذى ينفذ بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وكل من وزارتى الإسكان والموارد المائية، يهدف إلى رفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق التي يمر بها مصرف كتشنر في محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ بطول 69 كم ويستفيد منها 182 قرية في المحافظات الثلاث، كما يهدف إلى تنفيذ مشروعات للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة في المناطق الواقعة في نطاق المصرف.



وأشار الوزير إلى أن المكون الخاص بأنشطة المشروع والتي تنفذها الوزارة يتضمن إعادة تأهيل وبناء قرابة 10محطات وسيطة و4 مصانع لمعالجة النفايات و4 مدافن صحية محكومة وشراء معدات لجميع النفايات الأولية وتطوير وإعادة تأهيل المكبات المفتوحة القائمة حالياً التي ستستخدم في مرافق إدارة النفايات الصلبة الجديدة.

وأضاف شعراوى أنه سيتم تشكيل لجنة فنية متخصصة من الخبراء لتقييم ودراسة العطاءات المقدمة للمرحلة الأولى من المناقصة، كما سيتم إنشاء وحدة لإدارة المشروع على مستوى الوزارة، موضحاً أنه يجري التنسيق مع المحافظات الثلاث لتحديد احتياجاتها، والأنشطة التي تخص كل منها ويتم تنفيذها من خلال المشروع وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقاً مع السادة محافظى الغربية والدقهلية وكفرالشيخ لتقديم التسهيلات المطلوبة لإنجاح تنفيذ المشروع.