شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عودة 573 من حجاج الجمعيات من مطار المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي أنه استمرار لرحلات عودة ضيوف الرحمن إلى إرض الوطن بانتظام ووسط تيسيرات لسرعة إنهاء الإجراءات فإنه من المقرر أن يشهد اليوم الأحد ٢٥ من أغسطس الجاري عودة ٥٧٣ حاجا من ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية من المؤسسة القومية للحج من مطار المدينة المنورة إلى القاهرة وستستمر التفويجات من مطار المدينة المنورة إلى القاهرة حتى ٣٠ من أغسطس الجاري.

وأضاف عبد الموجود: كما ستتواصل التفويجات الداخلية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة حيث سيتم اليوم تفويج ٤٦٨حاجا من مكة إلى المدينة من محافظات الغربية والمنيا لزيارة مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وجبل أحد وغيرها من المزارات الشريفة.

وعلى الجانب الآخر تستمر مديريات التضامن الاجتماعي في جهودها لاستقبال ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية حيث صرح زيدان عبدالغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء بأن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، كلف بتوفير حافلتين مكيفتين لاستقبال حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة وعددهم ٧٥ حاجا حيث تم استقبالهم أمس السبت ونقلهم من مطار القاهرة إلى العاصمة طور سيناء، وقد تم توفير وجبة غذائية جافة متكاملة لضيوف الرحمن وزجاجات مياه للشرب وكان في استقبال ضيوف الرحمن الذين أتم الله نعمته عليهم بالحج من أمام مقر الهلال الأحمر بجنوب سيناء وكيل الوزارة التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء وفريق من مشرفي الحج بالمديرية والذين قاموا بإنهاء الإجراءات الخاصة للحجيج.

وأشار عبدالغفار إلى أن عدد الذين تقدموا للحج هذا العام 247 طلبا، مشيرا الى موافقة وزيرة التضامن الاجتماعي على زيادة حصة التأشيرات الممنوحة للمحافظة لتصبح 75 تأشيرة بدلا من 65 تأشيرة تقديرا لأهالي جنوب سيناء وقدم عبد الغفار التهنئة لضيوف الرحمن الذين أشادوا بالجهد المبذول من جانب الوزارة.