«الوزير» يتابع مع وفد البنك الدولي المشروعات المشتركة في السكك الحديدية والموانئ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وفد البنك الدولي، وذلك لمتابعة موقف المشروعات المشتركة الحالية وسبل دعم وتطوير منظومة النقل الحضري والموانئ البحرية، وحضر اللقاء رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل.

في بداية الاجتماع، استعرض وفد البنك الدولي نتائج التعاون المشترك مع المسؤولين في جهاز تنظيم النقل البري بوزارة النقل في وضع المقترحات الخاصة باللائحة التنفيذية للجهاز والهيكل التنظيمي له، حيث أكد وزير النقل أهمية تفعيل هذا الجهاز الذي سيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي ودراسة متطلبات واحتياجات هذا النقل بما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة ووضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال، وكذلك الاشتراك في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية، ووضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البري الداخلي والدولي.

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كما تم استعراض التعاون في مجال النقل البحري بين الجانبين، حيث قام وفد من البنك الدولي بزيارة عدد من الموانئ البحرية، وأشاد الوفد بالتطور الكبير الذي شهدته الموانئ البحرية المصرية في السنوات الماضية، حيث أوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن الوزارة تنفذ خطة لتعظيم الاستفادة من النقل البحري فى دعم الاقتصاد القومى من خلال تطوير كل الموانئ البحرية وفقًا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذى يتم إعداده حاليًا، والذى يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافى للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.

ولفت إلى أنه يتم حاليًا من التنسيق بين مجلس الوزراء ووزارتي النقل والمالية اتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تساهم في تقليل الوقت الخاص بالتخليص الجمركي.

كما أكد وفد البنك الدولى التزام البنك بدعم جهود مصر فى تعزيز قطاع النقل ودعم وزارة النقل، خاصةً السكك الحديدية المصرية للنهوض بهذا القطاع، حيث يشمل إحدى صور هذا الدعم التعاون القائم بين الجانبين في مجال كهربة إشارات خطوط القاهرة - الإسكندرية، وبني سويف - أسيوط، وأسيوط - نجع حمادي، حيث أكد وزير النقل أهمية هذه المشروعات التي تساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان بخطوط السكك الحديدية، مشيرًا إلى أنه خلال الشهر المقبل سيقوم مع وفد من البنك الدولي بزيارة مواقع العمل في هذه المشروعات.

وتم التباحث حول إمكانية التعاون بين الجانبين في مشروع خط البضائع من الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف بحيث يكون هذا الخط نموذجا رائدا في خط شحن بضائع ناجح، حيث اتفق الجانبان على قيام السكة الحديد بعمل دراسة جدوى للمشروع بعد انتهاء الدراسات والترسية على الاستثماري الخاص بمشروع وصلة المناشي 6 أكتوبر نظرًا لتكامل المشروعين.

وزير النقل يتابع مع وفد البنك الدولي موقف المشروعات المشتركة