- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: ما حصل فى الضاحية انفجار ونصر الله سيرد بقوة اليوم..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المسؤول الاعلامي في حزب الله محمد عفيف، أن الحزب لم يسقط اي طائرة، مشيرا إلى أن الطائرة الأولى سقطت من دون أن تحدث أضرارا، في حين أن الطائرة الثانية كانت مفخخة، وانفجرت ، وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الإعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية.
ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" فى لبنان عن عفيف وصفه لما حصل بـ "الانفجار الحقيقي"، موضحا أن طائرة الاستطلاع الأولى التى لم تنفجر هي الآن في عهدة الحزب الذي يعمل على تحليل خلفيات تسييرها والمهمات التي حاولت تنفيذها.
وأشار إلى أن "الحزب سيرد في شكل قاس عند الخامسة من عصر اليوم، في كلمة الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله في بلدة العين".
وصف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريرى، سقوط طائرتى استطلاع إسرائيليتين فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، بأنه اعتداء مكشوف على السيادة اللبنانية وخرق صريح للقرار 1701 .
وقال تعليقا على الاعتداء، أنه سيبقى على تشاور مع رئيسى الجمهورية ورئيس مجلس النواب لتحديد الخطوات المقبلة ، ولاسيما أن العدوان الجديد الذى ترافق مع تحليق كثيف لطيران العدو فوق بيروت والضواحى، يشكل تهديدا للاستقرار الإقليمى ومحاولة لدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر.
وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، ختم الحريري قائلا، ان المجتمع الدولى وأصدقاء لبنان في العالم امام مسؤولية حماية القرار 1701 من مخاطر الخروقات الاسرائيلية وتداعياتها ، والحكومة اللبنانية ستتحمل مسؤولياتها الكاملة في هذا الشأن بما يضمن عدم الانجرار لاي مخططات معادية تهدد الامن والاستقرار والسيادة الوطنية".
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: ما حصل فى الضاحية انفجار ونصر الله سيرد بقوة اليوم..صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.