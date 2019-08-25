شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة دور ثان: امتحان الديناميكا أسهل من أسئلة الدور الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طلاب الثانوية العامة دور ثان، أن امتحان مادة الديناميكا أسهل من أسئلة اختبار الدور الأول للثانوية العامة.

وأوضح بعض طلاب الثانوية العامة بلجنة مدرسة الخديوى اسماعيل بالسيدة زينب أن الامتحان تضمن 18 جزئية سهلة عدا السؤال الثالث الخاص بالسرعة، مضيفين، أن الأسئلة مباشرة وصريحة ومن كتاب المدرسة، كما أن وقت الامتحان مناسب للإجابة عن الأسئلة ومراجعتها.

وأشار الطالب إلى أن لجنة الامتحان كانت هادئة حيث وفرت لهم الهدوء والانضباط.

من جانبها أكدت اللجنة الفنية لواضعى امتحان الديناميكا انها لم تتلقى أية شكاوى تتعلق بصعوبة الأسئلة، موضحة أنها مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية ومن الكتاب.

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وأوضحت اللجنة الفنية، أن وجود بعض الجزئيات الصعبة فى الامتحان أمر طبيعى لأن الامتحان يجب أن يكون متدرج من حيث المستوى من السهل إلى الصعب.

وانطلقت السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالي الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثاني 124436 طالب وطالبة موزعين على 278 لجنة فى جميع المحافظات.