7092 طالبا بالثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحان الإقتصاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
بدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة دور ثان أداء امتحان مادة الاقتصاد حيث يمتحن قرابة 7092 طالبا فى مادة الاقتصاد.
واكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ٱن أداء طلاب الثانوية العامة فى مادة الاقتصاد مرتبط بامتحان الاحصاء حيث أن الطالب الذى حصل على درجة النجاح فى الاحصاء مثلا فى الدور الأول ولم يحصل على 50% فى الفرعين أدى امتحان الاحصاء والاقتصاد فى الدور الثانى.
وانطلقت السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالي الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثاني 124436 طالب وطالبة موزعين على 278 لجنة فى جميع المحافظات.
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