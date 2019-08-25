شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر: أكثر من 51 ألف طالب وطالب سجلوا رغباتهم حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل طلاب الثانوية الأزهرية الدورالأول، تسجيل رغباتهم عبر بوابة الحكومة المصرية، باليوم الاخير حيث فتح رابط التسجيل الثلاثاء الماضى، وبلغ عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم حتى الآن 51 ألف و625 طالب وطالبة، ويستمر التسجيل حتى مساء اليوم الأحد 25 أغسطس.
وأعلنت الجامعة، عن تجهيز 3 معامل بفروع الجامعة بالقاهرة وطنطا وأسيوط، بالإضافة إلى فتح جميع المعامل بالجامعات المختلفة لتسجيل الرغبات أسوة بفتحها أمام طلاب الثانوية العامة.
يذكر أن نسبة النجاح فى الثانوية الأزهرية بلغت هذا العام 49.98%، حيث بلغ عدد الطلاب 132 ألفا و857 طالبا وطالبة، تقدم للامتحان فعليا منهم 116 ألفا و8 طلاب وطالبة، نجح منهم 57 ألفا و 892 طالبا وطالبة، وتخلف عن دخول الامتحان 16 ألفا 859 طالبا وطالبة، من القسم الأدبى 5686، ومن القسم العلمى تخلف 11 ألفا و163 طالبا وطالبة ،ليصبح إجمالى عدد الراسبين ومن يحق لهم دخول الدور الثانى 58 ألف و116 طالب.
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