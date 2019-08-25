"المعلومات الدوائية بالصحة" يوضح مشاكل نقص وزيادة فيتامين "هـ" بالجسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مركز المعلومات الدوائية بوزارة الصحة عن أهمية فيتامين هـ قائلا أنه موجود فى بذور عباد الشمس وزبدة الفول السودانى والزيوت النباتية واللوز . وقال مركز المعلومات الدوائية بوزارة الصحة ان اعراض نقص الفيتامين تتمثل فى صعوبة المشى والام فى العضلات واضطرابات بالرؤية والارهاق والتعب . Advertisements وتابع مركز المعلومات الدوائية أن زيادة فيتامين هـ تؤثر على الصحة وتسبب اضرار منها القئ والعثيان والاسهال والصداع . ولفت المركز أنه يوجد كميات محددة يجب ان يحصل عليها المريض فمثلا الرجال يجب ان يحصل على 15 مجم والسيدات 15 مجم والحوامل 15 مجم والمرضع 19 مجم .

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