أخبار مصر | اليوم.. عودة ٥٧٣ من حجاج الجمعيات من مطار المدينة المنورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. عودة ٥٧٣ من حجاج الجمعيات من مطار المدينة المنورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الإجتماعى، أنه استمرار لرحلات عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بانتظام ووسط تيسيرات لسرعة إنهاء الإجراءات فإنه، من المقرر أن يشهد اليوم الأحد ٢٥ من اغسطس الجارى عودة ٥٧٣ حاجا من ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية من المؤسسة القومية للحج من مطار المدينة المنورة إلى القاهرة وستستمر التفويجات من مطار المدينة المنورة الى القاهرة حتى ٣٠ من اغسطس الجارى.

وأضاف عبد الموجود كما ستتواصل التفويجات الداخلية من مكة المكرمة الى المدينة المنورة، حيث سيتم اليوم تفويج ٤٦٨حاجا من مكة إلى المدينة من محافظات الغربية والمنيا لزيارة مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وجبل أحد وغيرها من المزارات الشريفة

وعلى الجانب الاخر تستمر مديريات التضامن الاجتماعي في جهودها لاستقبال ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الاهلية، حيث صرح زيدان عبدالغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة جنوب سيناء ان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، كلف بتوفير حافلتين مكيفتين لاستقبال حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة وعددهم ٧٥ حاجا، حيث تم استقبالهم امس السبت و نقلهم من مطار القاهرة إلى العاصمة طور سيناء، وقد تم توفير وجبة غذائية جافة متكاملة لضيوف الرحمن وزجاجات مياه للشرب وكان فى استقبال ضيوف الرحمن الذين اتم الله نعمته عليهم بالحج من امام مقر الهلال الأحمر بجنوب سيناء وكيل الوزارة التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء وفريق من مشرفى الحج بالمديرية والذين قاموا بإنهاء الإجراءات الخاصة للحجيج.

وأشار عبدالغفار أن عدد الذين تقدموا للحج هذا العام 247 طلبا، مشيرا الى موافقة وزيرة التضامن الاجتماعي على زيادة حصة التأشيرات الممنوحة للمحافظة لتصبح 75 تأشيرة بدلا من 65 تأشيرة تقديرا لاهالى جنوب سيناء وقدم عبد الغفار التهنئة لضيوف الرحمن الذين اشادوا بالجهد المبذول من جانب الوزارة.