مصر | خلال مداهمات أمنية.. ضبط 13 سلاح ناري بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال مداهمات أمنية.. ضبط 13 سلاح ناري بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 34 متهم – 33 اتجار- تعاطي وضبط بحوزتهم 1115 جرام حشيش – 70 قرص مخدر –80 جرام من البانجو المخدر – 545 جرام استروكس – 362 جرام هيروين – جرام فودو، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 12 متهم –13 دفاع عن النفس وضبط بحوزتهم 2 طبنجه عيار 9 مم – 9 فرد خرطوش محلى الصنع مختلف الاعيرة – بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم -رشاش بلو - 36 طلقة مختلفة الأعيرة.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.