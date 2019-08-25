مصر | بلاغ للنائب العام ضد أحمد حسن وزوجته يتهمهما بالفعل العلني الفاضح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ للنائب العام ضد أحمد حسن وزوجته يتهمهما بالفعل العلني الفاضح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام ضد الثنائي أحمد حسن وزينب لارتكابهما جريمتي الفعل العلني الفاضح ونشر الفسق والفاحشة.

وتسأل "صبري"، في بداية بلاغه: "من هما أحمد حسن وزوجته شاب عشريني"، هو من مواليد شهر يوليو عام 1996، أطلق قناة على يوتيوب عام 2015، وصنف نفسه على أنه نجم كوميدي، يقدم مقاطع كوميديا لتصحيح مفاهيم المجتمع. وخلال فترة عمله، استطاع أحمد بمشاركة صديقته التي أصبحت زوجته فيما بعد زينب محمد، من جمع 2 مليون متابع على “يوتيوب”، وازادت المشاهدات لديهم لـ251 مليون مشاهدة، وهو يتربح من تلك الفيديوهات.يحصدان الشابان من تلك القناة، والفيديوهات التي يستخدمون فيها الطفلة، ما بين 2600: 41900 دولاد شهريًا، فيما يبلغ حجم العائد الثانوي 502400 دولار، وذلك حسبما كتابا على صفحتهما على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وأضاف "صبري": "قدمت ضدهما العديد من البلاغات بسبب استغلالها لطفلتها والاتجار بها علي مواقع التواصل الاجتماعي ومازالت هذه البلاغات قيد التحقيقات وأخيرا وبأسلوب حقير ومتدني نشرا يوتيوب لهما من داخل غرفة النوم الخاصة بهما بملابس النوم، للذهاب لحمام السباحة وشن متابعي أحمد حسن وزينب، هجومًا عنيفًا على الشاب بسبب تصوير زوجته في غرفة النوم، لجلب الأموال، “حسب ادعاءاتهم”.

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وتواجد الثنائي مؤخرا في دبي، ونشر أحمد وقتها، صورة على انستجرام برفقة زينب، من داخل أحد حمامات السباحة في مارينا، ظهرا فيها يقبلا بعضهما، مما أثار غضب متابعيهم، على مواقع التواصل الاجتماعي وأنهالت الشتائم، والانتقادات.

بعد فضيحة فيديو حمام السباحة.. عودة احمد حسن وزينب ثنائي اليوتيوب المكروهين على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب ما يقومان بنشره من محتوى “غير هادف” وليس كذلك فقط بل تصل بهم الجرأة لنشر فيديوهات عن ادق التفاصيل “الخاصة” في حياتهم الزوجية. وهذا تحديدا ما يزعج الكثيرين عل منصات التواصل الاجتماعي.

آثار الثنائي المبغوض على يوتيوب ضجة كبيرة خلال الايام القليلة الماضية، بعد نشر فيديو لهما في حمام السباحة لتظهر فيه زينب زوجة احمد حسن بـ “المايوه البكيني” بالاضافة الى مشهد “القبلة الساخنة” اثناء تصوير الفيديو. ( مرفق الفيديوهات المؤيدة للبلاغ).

أمام ذلك التمس صبري إصدار الامر بالتحقيق فيما تضمنه حيث أن المبلغ ضدهما ارتكبا جريمة الفعل العلني الفاضح بخلاف قيامهما بنشر الفسق والفاحشة في المجتمع.