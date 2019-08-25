مصر | أمن الجيزة يلاحق الخارجين عن القانون بقطاع أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يلاحق الخارجين عن القانون بقطاع أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 249 كرسي- 12ميزان-51 ترابيزة- 5 عربة يد- 5 اسطوانات غاز، -21 استاند -8 طقطوقة- 9 توكتوك - 11مكنسة- 2 ثلاجة - شمسية- 5 إعلان بدون ترخيص- سلم خشبي- 36 قلب شيشة- 10 أدوات نظافة- 130بلاط كانز- 10 كرتونة مياه- 60 طن قمامة، وبلغ الإجمالى 581 مخالفة، وفي مجال المرور تم ضبط 119 سحب متنوع – 156 كلبش – 125 نموذج– 20 سرفيس- 2 توك توك – دراجة – وبلغ الإجمالي 427 مخالفة مرورية.

وبالعرض على مدير أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.