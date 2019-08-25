مصر | ضبط 77 ألف قطعة باتيه مجهول المصدر في الجيزة

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داهم ضباط مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة مصنع غير مرخص لإنتاج وتصنيع الباتيه، وضبط داخله حوالي 77 ألف قطعة باتيه مختلفة الأنواع، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

ووردت معلومات لمدير وضباط إدارة مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة مفادها قيام أ.أ.أ.ج.ا، صاحب مصنع إنتاج وتصنيع الباتيه بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم إستهداف المصنع المشار إليه صحبة مفتش الأغذية وأمكن ضبط أ.ل.ع، المدير المسئول عن المصنع مقيم بدائرة مركز أوسيم وبتقتيش المصنع عثر بداخله 800 كيلو جرام زبدة، 460 كيلو جرام شيكولاته، 870 كيلو جرام جبنة رومى مبشورة، 600 كيلو جرام حلاوة طحينية، 680 كيلو جرام زيت طعام، 27280 قطعة باتية بالجبنة البيضاء بدون بيانات، 24000 قطعة كرواسون بكريمة الشيكولاته والبندق، 7360 قطعة باتية بالجبنة الرومى، 4240قطعة باتية بالجبنة النستو، 4242 قطعة باتية بالجبنة البيضاء والزيتون،5520 قطعة باتية بالجبنة البيضاء الحارة، 7400 قطعة كرواسون بالمربى والفراولة بدون بيانات.

وبلغ إجمالي المضبوطات (76440) قطعة باتية مختلفة الأنواع وكذا 3 طن و410كجم مستلزمات إنتاج، وتم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.