شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة القصير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكا أهالي مدينة القصير بالبحر الأحمر من تكرار انقطاع التيار الكهربائي، اليوم الأحد، عن عدة مناطق بالمدينة بالإضافة إلى تذبذب في التيار والجهد وأن هناك مناطق انقطع عنها التيار أكثر من ٤ ساعات.

وطالب أهالى المدينة بتدخل وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر لإنهاء معاناة نحو 75 ألف من سكان المدينة لتضررهم من تكرار انقطاع التيار الكهربائي وتذبذب الجهد مطالبين بالتحقيق في انقطاع التيار.

كما طالب أهالي القصير وزارة الكهرباء بإجراء عمليات تجديد وإحلال لمولدات محطة توليد الكهرباء بالمدينة التي انتهي عمرها الافتراضي وتعمل بنظام التناوب بين مناطق المدينة وسرعة استكمال وزارة الكهرباء لخط الضغط العالي لربط المدينة بالشبكة الموحدة.