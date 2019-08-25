قادة مجموعة السبع يتفقون على تكليف الرئيس ماكرون بتوجيه رسالة لإيران

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق قادة مجموعة السبع خلال اجتماعهم المنعقد حاليا فى مدينة فى مدينة "بياريتز" الفرنسية، بتكليف الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بتوجيه رسالة إلى دولة إيران. يذكر أن قمة السبع التى انطلقت فى فرنسا بالأمس، تشهد مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث إن لهذه المشاركة أهمية كبرى، خاصة أنها تؤكد قوة العلاقة القائمة بين القاهرة وباريس، حيث وصل الرئيس السيسى بالأمس للمشاركة فى هذه القمة.

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