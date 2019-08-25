شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يعلن سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية وانفجار أخرى ببيروت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجيش اللبنانى اليوم الأحد، إن طائرة مسيرة إسرائيلية سقطت وأخرى انفجرت فى الضاحية الجنوبية لبيروت مما تسبب فى أضرار مادية فقط.
وقال الجيش في بيان "وعلى الفور حضرت قوة من الجيش وعملت على تطويق مكان سقوط الطائرتين واتخذت الإجراءات اللازمة".
كانت جماعة حزب الله قد ذكرت فى وقت سابق أن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.
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