توافد زعماء وقادة الدول المشاركة بقمة الدول السبع فى فرنسا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، توافد زعماء وقادة الدول المشاركة فى قمة الدول السبع، التى انطلقت بالأمس فى مدينة "بياريتز" الفرنسية، وتستمر حتى غد الاثنين.
وتمثل مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة رؤساء دول وحكومات الدول السبع الكبرى، أهمية كبرى، خاصة أنها تؤكد قوة العلاقة القائمة بين القاهرة وباريس، حيث وصل الرئيس السيسى بالأمس للمشاركة فى هذه القمة.
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