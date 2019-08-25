شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة التأمين الصحى × 55 يوما.. 8 إنجازات حققها المشروع لـ920 ألف مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 1 - توفير خدمة صحية لـ920 ألف مواطن وفق أعلى معايير الجودة. 2 - فتح التسجيل للمواطنين بـ22 وحدة صحية وتفعيل نظام الإحالة بـ7 مستشفيات. 3- الاستعداد لتطبيق ميكنة منظومة التأمين الصحى 13 سبتمبر. Advertisements 4 - ضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات جنيه لتطوير المستشفيات وتجهيزها. 5 - إجراء 3123 عملية جراحية مهمة ما بين كبرى وصغرى. 7 - الانتهاء من تسجيل 104600 ملف عائلى إلكترونى. 8 - فتح الخدمات الطبية والعلاجية أمام 375245 مواطنًا بالمحافظة.

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