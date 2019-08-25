اليوم .. غلق باب تنسيق المرحلة الأولى للقبول بجامعة الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة _(الخليج 365)
تغلق جامعة الأزهر، اليوم الأحد، باب التنسيق للمرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعة إلكترونيا.
وقال محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق: إن تنسيق الثانوية الأزهرية ٢٠١٩ سيكون من خلال بوابة الحكومة المصرية، للطلاب على مستوى الجمهورية.
وأضاف إن عدد من لهم حق تسجيل الرغبات من الطلاب الناجحين في الدور الأول من الثانوية الأزهرية، خلال تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 يبلغ 63940، وعدد من سجلوا رغباتهم حتى الآن 35790 طالبا وطالبة.
بينما بلغ إجمالي الطلاب الراسبين فى الثانوية الأزهرية، ولهم حق دخول المرحلة الثانية، حوالى ٥٨ ألفا و١١٦ طالبا وطالبة.
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