شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأحد.. الأخبار المتوقعة 25 أغسطس 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الاتحاد الإفريقي، في الجلسة الخاصة بالشراكة بين مجموعة السبع الكبرى مع إفريقيا ضمن أعمال قمة الدول السبع الكبرى، حيث يلقي كلمة عن جهود تمكين المرأة ومكافحة الفساد ومحاربة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.

تنطلق أعمال قمة مجموعة الدول السبع الكبرى، في ثاني أيامها، بجلسة عن الاقتصاد العالمي، يعقبها جلسة على مأدبة غداء عمل، ثم تعرض مديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقرير المجلس الاستشاري حول المساواة بين المرأة والرجل.

تسير الشركة الوطنية «مصر للطيران» 16 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، لنقل 3700 حاج ضمن رحلات الجسر الجوى لعودة الحجاج.

يطلق جهاز حماية المستهلك مبادرة «حقك» لحصر جميع الشكاوى الواردة له «كمًا ونوعًا وجغرافيًا»، لتخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين.

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يلتقي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

ينطلق المنتدى الأول لقادة شباب جامعات الصعيد، تحت شعار «بقوة شبابها تحيا مصر»، بجامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تنطلق فعاليات المنتدى الرابع للشراكة بين المجمعات التكنولوجية والصناعة بجامعة أسيوط، الذي ينظمه المجمع التعليمي التكنولوجي المتكامل التابع لصندوق تطوير التعليم برئاسة الوزراء تحت عنوان «نحو تطوير أنظمة التعليم التقني والتدريب المهني في مصر بالشراكة مع الصناعة».

تستضيف مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ لقاءً رياضيًا مجمعًا للمراكز الرياضية للفتاة والمرأة، بمشاركة 120 لاعبة من محافظات كفر الشيخ والدقهلية والشرقية والمنوفية والبحيرة والغربية.

يُفتتح ملتقى الخرطوم لنقد الشعر السوداني، في نسخته الثانية، الذي ينظمه بيت الشعر في الخرطوم على مدى يومين، تحت شعار «لأجل درس نقدي يستوعب حركة الشعر»، وسيتم تكريم اسم الناقد المصري الراحل الدكتور عبدالمجيد عابدين.

تنطلق فعاليات مهرجان الفيلم العربي عمان بدورته الـ 9 التي تنظمها الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في مسرح الرينبو بعمان، ولمدة 6 أيام.