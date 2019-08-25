شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 12 صنفا جديدا للفول البلدى.. ونتوقع ارتفاع المساحات بعد رفع السعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه يوجد 12 صنفا جديدا للفول البلدى جرى استنباطها تطرح الموسم الزراعى المقبل، ذات جودة عالية فى الإنتاج ومبكر النضج، متوقعًا زيادة المساحات المنزرعة من الفول البلدى خاصة بعد ارتفاع سعره العالمى.

وأضاف مدير المحاصيل الحقلية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، خلال عرضه تقرير الأصناف الجديدة للفول البلدى على الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن الأصناف قليلة الاستهلاك المياه المستنبطة حديثًا، ومنها نوبارية 4 و5، سخا 3، وأصناف أخرى، موضحًا نجاح قسم البقوليات بالمعهد الفترة الماضية فى إنتاج أصناف جديدة من تقاوى الفول البلدى مضادة لجميع الأمراض، حتى يتمكن الفلاح من زراعتها بشكل تحقق له أعلى إنتاجية فى المحصول وهامشا ربحيا تجعله ينتقل من محصول إلى محصول آخر ذى إنتاجية عالية.

وأكد علاء خليل، أن جميع الأصناف التى جرى استنباطها حديثًا مقاومة للأمراض والآفات وذات احتياجات مائية أقل، مبكرة النضج عالية الإنتاجية، موضحًا أن هناك خريطة لجميع المناطق التى سيجرى نشر الأصناف التى تتناسب مع كل محافظة من حيث الطبيعة والمناخ الذى يتبعها، لافتًا إلى استنباط أصناف تقاوى مقاومة لمرض الهالوك الذى يصيب الفول ويقضى عليه، وهى جيزة 843، ومصر 1، وتعطى إنتاجية عالية جدًا للفلاح.