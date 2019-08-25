اليوم .. "مصر للطيران" تسير 16 رحلة لنقل 3700 حاج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة _(الخليج 365) تسير شركة مصر للطيران، غدًا، 16 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل 3700 حاج بواقع 8 رحلات من جدة لنقل 2000 حاج من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، و8 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1700 حاج من حجاج قرعة القاهرة والإسكندرية والغربية والفيوم بعثات الداخلية وتنازلات، وتضامن المؤسسة بخلاف رحلات العمل.

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