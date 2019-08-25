شكرا لقرائتكم خبر عن «يونيسف» يزوّد مدارس شمال سيناء بأجهزة ومعدات الأنشطة المدرسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن مكتب الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» سوف يقوم بتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لدعم الأنشطة المدرسية فى المدارس الابتدائية بالمحافظة.

وأشار المحافظ، خلال اجتماعات اللجنة التنسيقية بحضور ممثلى المحافظة مع مسؤولى مكتب الأمم المتحدة للطفولة والهلال الأحمر المصرى تمهيداً لإطلاق المرحلة الثانية من مشروعات اليونيسيف والهلال الأحمر فى المحافظة برعاية الهلال الأحمر المصرى ومكتب الأمم المتحدة للطفولة، لافتا إلى استفادة عدة جهات من تلك المشروعات، خاصة طلاب المدارس الابتدائية ومدارس التربية الخاصة من أبناء المحافظة.

وأعلن المحافظ أن مكتب اليونيسيف سيقوم بتزويد المدارس الابتدائية على مستوى المحافظة بكميات من الأجهزة والمعدات اللازمة لدعم الأنشطة التعليمية فى المدارس، وسيتم توفيرها خلال أسبوعين.. مطالبا بحسن الاستفادة منها وتعظيمها لصالح العملية التعليمية.

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من جانبها.. أكدت الدكتورة عزة كمال، مدير إدارة التربية الخاصة فى مديرية التربية والتعليم وأمين المجلس الاستشارى للتربية الخاصة فى محافظة شمال سيناء، أنه سيتم أيضا دعم مدارس التربية الخاصة بالعديد من الأجهزة والمعدات لدعم وخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير خدمات ومساعدات جديدة لاستفادة الطلاب منها وتوفير بيئة تعليمية وصحية آمنة لهم حتى يمكن استفادتهم من البرامج التعليمية والتأهيل النفسى والاجتماعى والصحى لهم.

وقالت إنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من مشروع بيئة آمنة ومحفزة للأطفال والشباب والنساء فى مدينتى: العريش وبئر العبد حتى شهر يونيو 2020.. حيث انتهت مشروعات المرحلة الأولى فى العام الماضى، وتتضمن المشروعات مجالات مختلفة فى الصحة والتعليم والدعم النفسى والاجتماعى وحماية الأطفال مثل تنمية مهارات طلاب المدارس من خلال التدريب العملى والترفيهى على برامج «صحة وسلامة، نبذ العنف، المهارات الحياتية، وإشراك المعلمين وأولياء الأمور فى العملية التعليمية لعدد من المدارس.. بالإضافة إلى عمل تقييم الحد من المخاطر داخل البيئة المدرسية من أجل تفعيل وتنفيذ خطط الإخلاء داخل المدارس وعمل الإصلاحات الخفيفة من أجل ضمان بيئة تعليمية آمنة لعدد من المدارس وسبق خلال الفترة الماضية عقد اجتماعين للجنة التنسيقية للمشروعات التى تدعمها اليونيسيف والهلال الأحمر لتنفيذها فى محافظة شمال سيناء بحضور ممثلى الهلال الأحمر المصرى ومكتب الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» بالقاهرة وممثلى محافظة شمال سيناء والجهات المعنية.

بتضمن المشروع فى مجمله رفع كفاءة التعليم داخل المدارس من خلال توزيع الحزمة المدرسية من أجل المساهمة فى تيسير العملية الدراسية التى تشمل: أجهزة حاسب آلى، أدوات عرض، طاولات وكراسى، وأدوات مكتبية لعدد من المدارس فى محافظات: شمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية.. كما سيتضمن المشروع العمل على رفع الوعى الصحى من خلال أنشطة الترويج الصحى لبعض الموضوعات الصحية، وكذلك تقديم خدمات صحة أولية فى المناطق الأكثر احتياجا.. إلى جانب تفعيل عدد من المتطوعين لتقديم خدمات الرعاية المنزلية والإسعافات الأولية.

كما يتضمن المشروع برنامج الدعم النفسى الاجتماعى من خلال خلق مساحات صديقة للأطفال داخل مراكز طب الأسرة وتزويدها بالمستلزمات والأجهزة التى تعمل من أجل تحسين الحالة النفسية والاجتماعية للأطفال لعدد من المراكز الطبية بجانب تدريب المتطوعين على تقديم أنشطة الدعم النفسى الاجتماعى للأطفال داخل البيئة المدرسية لعدد من المدارس وتدريب الكوادر الحكومية فى المدارس من أجل تعزيز إجراءات الحماية للأطفال بالتنسيق مع مجلس الأمومة والطفولة.