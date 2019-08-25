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فريق طبي للكشف على الطلاب المتقدمين لجامعة العريش

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وفرت إدارة العريش الصحية فريقًا طبيًا داخل مقر الجامعة بضاحية السلام، لإجراء الكشف الطبى على الطلاب المتقدمين للدراسة فيها.

وأعلن فتحي عثمان، مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي فى مديرية الصحة، أن الفريق الطبى، بقيادة الدكتور أشرف عبدالجواد مدير الإدارة، يضم عددًا من الأطباء المتخصصين، لضمان توفير خدمة طبية متميزة للطلاب، مشيرًا إلى أن الطاقم سيبدأ مهامه اعتبارًا من صباح الأحد، ولحين الانتهاء من الكشف على جميع الطلاب.

وتأتي الخطوة فى ظل التعاون المشترك بين مديرية الصحة فى شمال سيناء، برئاسة الدكتور طارق محمد كامل، وجامعة العريش برئاسة الدكتور حبش النادى رئيس الجامعة.

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