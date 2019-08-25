شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل والتسهيلات الممنوحة × 13 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 فى 13 معلومة كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل والتسهيلات التى يقدمها البرنامج للركاب.

1- برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل يستهدف تسهيل سفر المواطنين عبر خطوط السكك الحديدية.

2- برنامج حجز التذاكر من خلال التليفون المحمول يوفر المعلومات عن مواعيد القطارات وأسعار التذاكر.

3- البرنامج يتم استخدامه لمواكبة التقدم التكنولوجى وزيادة منافذ بيع التذاكر.

4- البرنامج يساهم فى التيسير على الركاب فى حجز المقاعد والحصول على التذكرة وتقديم الخدمات بشكل أفضل بدون جهد وتوفيرا للوقت.

5- برنامج الحجز عن طريق الهاتف المحمول يوفر الوقت والجهد.

6- البرنامج يوفر التواصل مع الركاب وتلقى المقترحات.

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7- البرنامج يتضمن خدمة إبلاغ العملاء بأى أخبار عن طريق الخدمة الإخبارية.

8- البرنامج يساعد فى القضاء على السوق السوداء لوجود أسماء الركاب على التذكرة.

9- البرنامج يجرى تحميله من على المتجر الإلكترونى (Play store) فى الموبايل باسم (قطارات مصر حجز واستعلام).

10- سيتم لاحقاً توفير نسخة من البرنامج على (Apple store).

11- يجرى تحميل البرنامج وتسجيل الدخول ثم يقوم الراكب بإنشاء حساب جديد إذا لم يكن له حساب من قبل على الموقع الإلكترونى لحجز التذاكر.

12- يمكن من خلال البرنامج الاستعلام عن المواعيد والأسعار والمقاعد المتاحة بالقطارات المكيفة.

13- يحجز الراكب المقاعد من خلال اختيار محطتى القيام والوصول وتاريخ السفر والدرجة وأسماء الركاب.