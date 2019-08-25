شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضراوات والفاكهة تؤكد استقرار الأسعار.. والليمون بـ5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة أمس السبت 24-8-2019، استقرارًا فى معظم الأصناف حسب التسعيرة المقررة بسوق العبور للجملة.
وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم تتراوح بين 2 و4 جنيهات للكيلو، واستقر سعر كيلو البطاطس بين 3 و5.5 جنيهات، والبصل تراوح بين 2 و3.5 جنيه للكيلو، كما تراجع سعر كيلو الفاصوليا بين 25 و35 جنيهًا، والخيار الصوب والبلدى بين 2 و3.5 جنيه، والبامية بين 12 و20 جنيهًا للكيلو.
وأضاف "النجيب"، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن سعر كيلو الليمون بين 5 و11 جنيهًا للكيلو، والعنب البناتى بين 4 و6 جنيهات، والجوافة بين 4 و8 جنيهات للكيلو والتين البرشومى بين 5 و10 جنيهات للكيلو، والخوخ بين 4 و9 جنيهات للكيلو.
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