مصر | اليوم.. النطق بالحكم على مدير إدارة التنظيم بحي السلام بتهمة الرشوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. النطق بالحكم على مدير إدارة التنظيم بحي السلام بتهمة الرشوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة بمجمع المحاكم بطره حكمها علي أحمد فاروق مدير إداة التنظيم بحي السلام بالقاهرة لاتهامه بطلب رشوة قيمتها 63 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات اعتماد محاضر معاينات العقارات بهدف التمكن من إدخال المرافق.

يصدر الحكم برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي.

كشفت تحقيقات أحمد جلال رئيس نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة, أن محامية تقدمت لحي السلام أول بـ 17 طلبا بهدف إدخال المرافق لوحدات سكنية بالمناطق العشوائية و 4 طلبات خاصة بالهناجر و3 طلبات خاصة بأسوار وغرف خرسانية وبعدها تلقت اتصالا هاتفيا من المتهم والتقت به بأحد المقاهي المجاورة للحي حيث فوجئت به يطلب منها 63 ألف و500 جنيه رشوة بواقع 500 جنيه عن كل طلب لإدخال المرافق و10 الآف جنيه عن كل هنجر و5 الآف جنيه عن الثلاث أسوار والغرف الخرسانية مقابل تكليفه لمهندسي الإدارة بإجراء المعاينات اللازمة واعتماده لمحاضر المعاينات وارسالها لإدارة الطرق تمهيدا لاستصدار تصاريح الحفر , فقامت بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية وبعدها استمرت في التواصل مع المتهم ومجاراته وتسجيل المحادثات الهاتفية , وفي أول لقاء سلمته هاتف جديد لتأمين التواصل فيما بينهما , وبعد تسلمه مبلغ الرشوة في سيارة المبلغة وتوقيعه على بعض الأوراق , ترجل من السيارة ليجد رجال الرقابة الإدارية يلقون القبض عليه .