أخبار مصر | منع بث أغاني من 'اليوتيوب' على شبكة الإذاعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منع بث أغاني من 'اليوتيوب' على شبكة الإذاعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور حسن مدني رئيس شبكة البرنامج العام، توجيهات لإدارة التنفيذ بالمحطة، بضرورة إصدار تعليمات لجميع مهندسي ومسؤولي الفترات، بعدم بث أغان من "اليوتيوب"، والاعتماد فقط على أغان مسجلة على الأتوميشن الرئيسي بالإذاعة، نظرٌا أن أغاني اليوتيوب لا تناسب طبيعية الشبكة، وأيضًا لعدم الدخول في مشكلات حول حقوق الملكية الفكرية.

كما أصدر مدحت فهمي رئيس شبكة الشرق الأوسط، قرارًا لجميع المذيعين بالشيفتات والمهندسين باستوديو الهواء، بضرورة الامتناع عن بث أغاني من الإنترنت واليوتيوب على موجات الشبكة، وعدم الانزلاق وراء ما يردده البعض بأن المحطة ذات طابع تجاري.

وحدد "فهمي" بعض الأغاني الممنوعة تمامًا من البث، ومنها "آه يا حنان" لمصطفى حجاج، كما قرر وضع قواعد لاختيار أغان من خارج "الأتوميشن" لبثها في الفترات المفتوحة.

وجاءت الخطوات السابقة في المحطة منعًا لأي تجاوز، ومراعاة للذوق العام،واختيار ما يناسب المستمعين من أعمال غنائية راقية، بعيدًا عن الإسفاف والابتذال.