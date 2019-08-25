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إدخال جثة فلسطيني إلى قطاع غزة بعد وفاته في البوسنة والهرسك

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر طبية بشمال سيناء، إنه جثة فلسطيني نُقلت إلي قطاع غزة، بعد وفاته في إحدى مستشفيات البوسنة والهرسك أثناء تلقيه العلاج.

وأضافت المصادر، أن الجثة لمواطن فلسطيني يدعي، تامر سلطان، توفي خلال تلقيه العلاج في مستشفي عرفان في مدينة بيهاتش بالبوسنة والهرسك.

ونُقلت الجثة وسُلمت إلى الجانب الفلسطيني لإرسالها إلى أسرته بقطاع غزة، بعد وصولها إلى الأراضي المصرية عبر مطار القاهرة الدولي.

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