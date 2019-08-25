شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء بمعهد القلب والجامعات بمستشفى العريش العام للكشف وإجراء عمليات مجانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مستشفى العريش العام عدداً من أطباء الجامعات المصرية، لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء، وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وأكد الدكتور طارق كامل شوكة، مدير عام مديرية الصحة بالمحافظة، أن الدفعة الجديدة تضم ١٢ طبيبا فى ٩ تخصصات طبية وهى: الجراحة العامة، جراحة القلب والصدر، جراحة المخ والأعصاب، جراحة العظام، وأوعية دموية، جراحة التجميل، الكبد والجهاز الهضمى، جراحة العيون، والتخدير والعناية المركزة.

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وأضاف «شوكة» أنه سوف يستمر وصول الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، فى مختلف التخصصات تباعًا كل أسبوع إلى المحافظة، لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان، إلى جانب المحاضرات والتدريب العملى.

كما استقبل المستشفى فريقا طبيا من المعهد القومى للقلب، وذلك للكشف الطبى على الحالات المرضية وإجراء العمليات اللازمة. وأكد الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الفريق برئاسة الدكتورة غادة على قزامل، استشارى القلب بمعهد القلب القومى، ويضم كلا من الدكتور كريم جمال غزال، استشارى القلب بالمعهد، وعمرو سالم استشارى الفنيين، ومروة رمضان مشرفة التمريض، وذلك للكشف على المرضى وفحصهم. وأشار إلى استمرار وصول الفرق الطبية من المعهد إلى المستشفى أسبوعيا للقيام بالكشف على المرضى وإجراء العمليات الجراحية. وكشف الدكتور أحمد منصور، مدير عام مستشفى العريش العام، أن الفريق الطبى متخصص فى أمراض القلب، وسيقوم بتوقيع الكشف الطبى على الحالات المرضية وإجراء اللازم لهم فى وحدة قسطرة القلب التى تم افتتاحها حديثا فى مستشفى العريش العام.. حيث إنها مجهزة على أعلى مستوى.

وأكد فتحى عثمان، مدير مكتب التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة، أنه كان فى استقبال الأطباء عند وصولهم المدينة برفقة الدكتور أحمد عزمى، نائب مدير مستشفى العريش العام، وعدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى

وأضاف «عثمان» أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، المنصورة، لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، لافتا إلى أن المديرية تتابع أداء أطباء معهد القلب وجهودهم فى مستشفى العريش العام، وتعمل على توفير كافة السبل لراحتهم من انتقال وإقامة مميزة لتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمرضى.. معربا عن شكر وتقدير مديرية الصحة لمعهد القلب على ما يقوم به من خدمة على أرض المحافظة.