شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك يطلق اليوم مبادرة "حقك" لتقليل زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق جهاز حماية المستهلك، اليوم الأحد مبادرة "حقك"، لتخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين، حيث تستهدف حصر كافة الشكاوى الواردة للجهاز كمًا ونوعًا وجغرافيًا، ثم تقسيم الشكاوى على كافة العاملين بالجهاز، بحيث يتولى كل عضو من فريق العمل مسئولية ملف محدد من الشكاوى لا يقل عن 100 شكوى محدد به اسم الشاكى وموضوع الشكوى ورقم التليفون، ويقوم عضو الجهاز بدوره بالتواصل مع الشاكين فى حضور الشركات والكيانات "الطرف الآخر فى المنظومة" للعمل على اتخاذ إجراء فورى لحل الشكوى بصورة إيجابية، لافتًا إلى أن المبادرة سوف تستمر لمدة أسبوع اعتبارًا من اليوم.

وكان اللواء راضى عبد المعطى قد أكد، التنسيق مع كافة أطراف المنظومة لتخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين من خلال برنامج إلكترونى يسمح للشركات من خلال مسئول اتصال محدد لكل كيان له كود معتمد للحصول على بيانات ومضمون الشكاوى الخاصة به فور ورودها للعمل على سرعة اتخاذ إجراء بشأنها.

وأهاب عبد المعطى بالمواطنين من أصحاب الشكاوى التجاوب مع مجموعات العمل بالجهاز، مشددًا على كافة الكيانات والشركات – أطراف المنظومة الاستهلاكية – التفاعل مع شكاوى المواطنين بصوره أكثر إيجابية، مؤكدًا أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم فى مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية، وأن المواطن هو محور اهتمام كافة مؤسسات الدولة.

ومن ناحية أخرى، أكد رئيس الجهاز، أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة من خلال الخط الساخن 19588 أو خدمة المواطن رقيب عبر رقم الواتس آب 01281661880، وأيضاً من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG أو عبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية، والجهاز على استعداد تام لتلقى كافة الشكاوى التى ترد عبر البرامج الإعلامية والمواقع الإلكترونية والصحفية.