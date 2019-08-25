​اليوم.. آخر موعد للتقدم لوظائف المدارس اليابانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2019 المقبل، آخر موعد للتقدم للانضمام لأسرة العمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020/2019، وذلك عبر الرابط التالي https://ejsadm.moe.gov.eg

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن الوظائف المتاح التقدم إليها هي: مدير مدرسة، وكيل مدرسة، معلم فصل رياض أطفال، معلم مساعد رياض أطفال، معلم Math، معلم Science، معلم تربية دينية إسلامية، معلم تربية دينية مسيحية، معلم لغة عربية، معلم لغة إنجليزية، معلم تربية رياضية، معلم تربية فنية، معلم تربية موسيقية، معلم غرفة مصادر، أخصائي نفسي، وأخصائي اجتماعي.

وبينت الوزارة، أن خطوات التقدم للمعلمين تكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلي الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن اللجنة المشكلة لاختيار المعلمين انتهت من وضع معايير اختيار معلمي ومديري المدارس المصرية اليابانية، لافتة إلى أن الاختيار عملية إلكترونية يملأ فيها المتقدم استمارة إلكترونية ويجيب على بعض الأسئلة باللغة الإنجليزية ماعدا المتقدمين لوظيفة معلم اللغة العربية.

وأشارت إلى إجراء مقابلات شخصية للحاصلين على أعلى الدرجات ممن استكملوا طلب التقدم بنجاح، وتقيم اللجنة مهارات التواصل والعرض والتقديم ومهارات التفكير النقدي والقدرة على حل المشكلات، ومهارات القيادة، والمظهر العام، مع مراعاة الالتزام بالشرائح العمرية وسنوات الخبرة لكل متقدم، على ألا يزيد السن عن الحد المقرر لكل فئة في الأول من أكتوبر 2019.

Advertisements

وأكدت الوزارة أن عملية الاختيار لكل متقدم مبنية على نظام نقاط إلكتروني يحصل عليها كل متقدم في كل مرحلة يمر بها بداية من التسجيل وحتى المقابلة الشخصية، والاختيار يكون بناء على أعلى عدد من النقاط التي يحصل عليها.

وشددت على المتقدمين بضرورة قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه قبل بدء إجراءات التسجيل والالتزام بها، ومن يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

وطالبت الوزارة المتقدمين بضرورة التأكد من خدمة الانترنت لديهم قبل بدء مراحل التسجيل، حيث يكون لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل ولن يسمح بإعادتها مرة أخرى، بالإضافة إلي التأكد من تفعيل البريد الإلكتروني الشخصي وإدخاله بطريقة صحيحة حيث أنه أداة التواصل في حالة اجتياز الاختبار وإرسال النتيجة.

جدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد 2019/2020 يشهد دخول 5 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية لتبلغ عدد المدارس 40 مدرسة منها 35 مدرسة تعمل منذ العام الدراسي 2018/2019.