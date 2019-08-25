مصر | إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق الكريمات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق الكريمات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق الكريمات، بنطاق مركز أطفيح، وتم نقلهم إلى مستشفى الصف، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطار من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ووجود مصابين بطريق الكريمات، بدائرة مركز أطفيح.

وبانتقال رجال المرور لمكان البلاغ تبين أنه حال سير السيارة بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيد قائد السيارة، ما أدي إلى انقلابها، وإصابة كلا من رمضان محمد مبارك، 45 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، كريم أحمد عيد، 19 سنة، بجرح متهتك بالفخذ الأيمن والذراع الأيسر وجرح قطعي فوق العين اليسري، عبدالرحمن محمد رمضان، 11 سنة بكدمات بالرأس، وتم نقلهم إلي مستشفي الصف المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم إزالة حطام الحادث وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.