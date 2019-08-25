مصر | مصرع "أسد" غرقا في ترعة بالصف

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لقى طفل مصرعه غرقا بترعة عرب الحصار البحري، بنطاق مركز الصف، جنوب المحافظة، وأخطر مدير أمن الجيزة.

كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة الصف، من شرطة النجدة بغرق طفل، بترعة عرب الحصار البحري، بدائرة المركز.

ودفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقوات الإنقاذ النهري، وتمكنوا من انتشال جثة الطفل، وتبين أنه يدعى "أسد.أ.ش" 6 سنوات، وتم التحفظ على جثته تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.