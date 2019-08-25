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مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": 14 أكتوبر أولى جلسات محاكمة ريهام سعيد.. وبلاغ يكشف تورط سيدة في اختطاف الأطفال وتشغيلهم بالتسوق

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": 14 أكتوبر أولى جلسات محاكمة ريهام سعيد.. وبلاغ يكشف تورط سيدة في اختطاف الأطفال وتشغيلهم بالتسوق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري السعودي 2019-2020

الفتح

1

x
17:50

2

الشباب

الفيصلي

0

x
18:10

0

الفيحاء

الوحدة

0

x
19:50

0

الإتفاق

الممتاز

نوريتش سيتي

2

x
13:30

3

مانشستر يونايتد

1

x
16:00

2

كريستال بالاس

واتفورد

1

x
16:00

1

وست هام يونايتد

3

x
18:30

1

آرسنال

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1

x
19:00

1

بلد الوليد

سيلتا فيغو

0

x
21:00

0

فالنسيا

دوري أبطال إفريقيا

النجم الرياضي الساحلي - تونس

0

x
20:00

0

هافيا كوناكري - غينيا

الرجاء الرياضي - المغرب

0

x
21:00

0

بريكاما يونايتد - غامبيا

ديكيداها أف سي - الصومال

0

x
21:00

1

الزمالك - مصر

بارما

0

x
18:00

1

يوفنتوس

فيورنتينا

3

x
20:45

4

نابولي

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