مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": 14 أكتوبر أولى جلسات محاكمة ريهام سعيد.. وبلاغ يكشف تورط سيدة في اختطاف الأطفال وتشغيلهم بالتسوق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": 14 أكتوبر أولى جلسات محاكمة ريهام سعيد.. وبلاغ يكشف تورط سيدة في اختطاف الأطفال وتشغيلهم بالتسوق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
1
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17:50
2
الشباب
الفيصلي
0
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18:10
0
الفيحاء
الوحدة
0
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19:50
0
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
2
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13:30
3
مانشستر يونايتد
1
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16:00
2
كريستال بالاس
واتفورد
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16:00
1
وست هام يونايتد
3
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18:30
1
آرسنال
1
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19:00
1
بلد الوليد
سيلتا فيغو
0
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21:00
0
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
0
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20:00
0
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
0
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21:00
0
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
0
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21:00
1
الزمالك - مصر
بارما
0
x
18:00
1
يوفنتوس
فيورنتينا
3
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20:45
4
نابولي