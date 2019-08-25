مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": 14 أكتوبر أولى جلسات محاكمة ريهام سعيد.. وبلاغ يكشف تورط سيدة في اختطاف الأطفال وتشغيلهم بالتسوق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": 14 أكتوبر أولى جلسات محاكمة ريهام سعيد.. وبلاغ يكشف تورط سيدة في اختطاف الأطفال وتشغيلهم بالتسوق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري السعودي 2019-2020 الفتح 1 x

17:50 2 الشباب الفيصلي 0 x

18:10 0 الفيحاء الوحدة 0 x

19:50 0 الإتفاق الدوري الإنجليزي الممتاز نوريتش سيتي 2 x

13:30 3 تشيلسي مانشستر يونايتد 1 x

16:00 2 كريستال بالاس واتفورد 1 x

16:00 1 وست هام يونايتد ليفربول 3 x

18:30 1 آرسنال Advertisements الدوري الإسباني ريال مدريد 1 x

19:00 1 بلد الوليد سيلتا فيغو 0 x

21:00 0 فالنسيا دوري أبطال إفريقيا النجم الرياضي الساحلي - تونس 0 x

20:00 0 هافيا كوناكري - غينيا الرجاء الرياضي - المغرب 0 x

21:00 0 بريكاما يونايتد - غامبيا ديكيداها أف سي - الصومال 0 x

21:00 1 الزمالك - مصر الدوري الإيطالي بارما 0 x

18:00 1 يوفنتوس فيورنتينا 3 x

20:45 4 نابولي

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